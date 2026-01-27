Repas de la Saint Valentin Douville

Repas de la Saint Valentin Douville samedi 14 février 2026.

Le Tropicana Douville Dordogne

2026-02-14
2026-02-15

2026-02-14

Dîner le samedi et Déjeuner le dimanche 15/02- Restaurant Le Tropicana
Trilogie de canard ou rillettes de carottes, rillettes de truite entre 2 biscottes, gambas en robe kadaïf, sauce piment doux, risotto ou quasi de veau basse température sauce forestière, brioche gourmande caramélisée, mousse chocolat blanc craquant chocolat agrumes ou cœur acidulé d’amour.
Tarif: 39€/pers.
Rés: 05 53 82 98 31. Le Tropicana   .

Le Tropicana Douville 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 98 31 

