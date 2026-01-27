Repas de la Saint Valentin Douville

Repas de la Saint Valentin

Le Tropicana Douville Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Dîner le samedi et Déjeuner le dimanche 15/02- Restaurant Le Tropicana

Trilogie de canard ou rillettes de carottes, rillettes de truite entre 2 biscottes, gambas en robe kadaïf, sauce piment doux, risotto ou quasi de veau basse température sauce forestière, brioche gourmande caramélisée, mousse chocolat blanc craquant chocolat agrumes ou cœur acidulé d’amour.

Tarif: 39€/pers.

Rés: 05 53 82 98 31. Le Tropicana .

Le Tropicana Douville 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 98 31

