Repas de la Sainte Barbe

Rue de Nogent Varennes-Changy Loiret

Tarif : 39 – 39 – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Repas de Ste Barbe

Repas de Ste Barbe à la salle Escale organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers. Menu Cassolette de crevettes et quenelle de Sandre au curry filet mignon en brioche sauce crème aux champignons avec sa gaufre de courgette et sa brochette de légumes fromages- bavaroise passion et framboise et sa meringue à l’italienne. Boissons comprises. Sur réservation. 39 .

Rue de Nogent Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 10 57 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

St. Barbara’s Day meal

L’événement Repas de la Sainte Barbe Varennes-Changy a été mis à jour le 2025-12-29 par OT GATINAIS SUD