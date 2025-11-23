Repas de la Sainte-Cécile Salle Apollo Boucau

Repas de la Sainte-Cécile

Salle Apollo 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la Sainte Cécile, la fanfare la Boucalaise vous donne rendez-vous pour un moment convivial.

10h30 participation à la messe.

Dès 12h repas

Réservation en ligne jusqu’au vendredi 7 novembre sur Hello Asso, par téléphone ou lors de la permanence, au Local de la Boucalaise le 5 novembre de 18h à 20h. .

Salle Apollo 3 Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 07 65 46

