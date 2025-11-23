Repas de la Sainte-Cécile Salle Apollo Boucau
Repas de la Sainte-Cécile Salle Apollo Boucau dimanche 23 novembre 2025.
Repas de la Sainte-Cécile
Salle Apollo 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques
A l’occasion de la Sainte Cécile, la fanfare la Boucalaise vous donne rendez-vous pour un moment convivial.
10h30 participation à la messe.
Dès 12h repas
Réservation en ligne jusqu’au vendredi 7 novembre sur Hello Asso, par téléphone ou lors de la permanence, au Local de la Boucalaise le 5 novembre de 18h à 20h. .
