Repas de la société de chasse Lescure-Jaoul
dimanche 13 septembre 2026 · Lescure-Jaoul
Informations pratiques
Lescure-Jaoul
Repas de la société de chasse
Lescure-Jaoul Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
La société de chasse de Lescure-Jaoul vous propose un repas d’été.
Au menu apéritif, salade de gésiers, chevreuil mariné, frites, fromage, glace, café, vin.
Places limitées, inscriptions jusqu’au 10 septembre 06 17 46 58 90 ou 06 86 41 91 98.
20 .
Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 6 17 46 58 90
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English :
The Lescure-Jaoul Hunting Club invites you to a summer meal.
On the menu: aperitif, gizzard salad, marinated venison, French fries, cheese, ice cream, coffee, and wine.
Space is limited; register by September 10 at 06 17 46 58 90 or 06 86 41 91 98.
L’événement Repas de la société de chasse Lescure-Jaoul a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)