Informations pratiques

Lescure-Jaoul

Repas de la société de chasse

Lescure-Jaoul Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La société de chasse de Lescure-Jaoul vous propose un repas d’été.

Au menu apéritif, salade de gésiers, chevreuil mariné, frites, fromage, glace, café, vin.

Places limitées, inscriptions jusqu’au 10 septembre 06 17 46 58 90 ou 06 86 41 91 98.

20 .

Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 6 17 46 58 90

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English :

The Lescure-Jaoul Hunting Club invites you to a summer meal.

On the menu: aperitif, gizzard salad, marinated venison, French fries, cheese, ice cream, coffee, and wine.

Space is limited; register by September 10 at 06 17 46 58 90 or 06 86 41 91 98.

L’événement Repas de la société de chasse Lescure-Jaoul a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)