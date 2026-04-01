Razac-d’Eymet

Repas de la Société de Chasse

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 12:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Société de Chasse de Razac d’Eymet oranise une repas sanglier.

Au menu

– Apéritif

– Potage

– Assiette de charcuterie

– Fricassée de sanglier

– Trou Périgourdin

– Cuisseaux de chevreuil et ses légumes

– Salade fromage

– Dessert

– Café digestif

– Vin compris

Apportez vos couverts !

Sur réservation. .

Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 52 46

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English : Repas de la Société de Chasse

L’événement Repas de la Société de Chasse Razac-d’Eymet a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides