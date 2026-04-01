Repas de la Société de Chasse Razac-d’Eymet
Repas de la Société de Chasse Razac-d’Eymet dimanche 26 avril 2026.
Razac-d’Eymet
Repas de la Société de Chasse
Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 12:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
La Société de Chasse de Razac d’Eymet oranise une repas sanglier.
Au menu
– Apéritif
– Potage
– Assiette de charcuterie
– Fricassée de sanglier
– Trou Périgourdin
– Cuisseaux de chevreuil et ses légumes
– Salade fromage
– Dessert
– Café digestif
– Vin compris
Apportez vos couverts !
Sur réservation. .
Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 52 46
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English : Repas de la Société de Chasse
L’événement Repas de la Société de Chasse Razac-d’Eymet a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides