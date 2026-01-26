Repas de la société des chasse des Eyzies Halle paysanne Les Eyzies
Repas de la société des chasse des Eyzies Halle paysanne Les Eyzies samedi 21 février 2026.
Repas organisé par la société de chasse des Eyzies.
Au menu
Kir
Soupe
Salade de gésiers
Trou périgourdin
Steak de biche à l’échalotte
Haricots aux couennes
Assiette de fromages
Dessert
Café et vins compris
Tombola (2€ la case, 5€ les 3)
Réservation avant le 14/02 au Relais Intermarché .
Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 99 93
English : Repas de la société des chasse des Eyzies
19h30. Menu: kir, soup, gizzard salad, hind steak with shallots, kidney beans, cheese, dessert, coffee and wine included. Tombola. Reservations required. 20/person
