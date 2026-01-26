Repas de la société des chasse des Eyzies Halle paysanne Les Eyzies

Repas de la société des chasse des Eyzies

Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

19h30. Au menu kir, soupe, salade de gésiers, steak de biche à l’échalotte, haricots couennes, fromage, dessert, café et vins compris. Tombola. Sur réservation. 20€/personne

Repas organisé par la société de chasse des Eyzies.

Au menu

Kir

Soupe

Salade de gésiers

Trou périgourdin

Steak de biche à l’échalotte

Haricots aux couennes

Assiette de fromages

Dessert

Café et vins compris

Tombola (2€ la case, 5€ les 3)

Réservation avant le 14/02 au Relais Intermarché .

Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 99 93

English : Repas de la société des chasse des Eyzies

19h30. Menu: kir, soup, gizzard salad, hind steak with shallots, kidney beans, cheese, dessert, coffee and wine included. Tombola. Reservations required. 20/person

