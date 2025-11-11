Repas de la St Martin Masevaux-Niederbruck
Repas de la St Martin Masevaux-Niederbruck mardi 11 novembre 2025.
Repas de la St Martin
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00
Date(s) :
2025-11-11
L’ARE vous propose son traditionnel repas avec animation musicale. Au menu Terrine et ses crudités, suprême de pintade avec son méli-mélo de légumes et son gratin dauphinois, bavarois framboises. Sur réservation par téléphone avant le 5 novembre.
L’ARE vous propose son traditionnel repas avec animation musicale. Au menu Terrine et ses crudités, suprême de pintade avec son méli-mélo de légumes et son gratin dauphinois, bavarois framboises. Sur réservation par téléphone avant le 5 novembre. .
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 25 35 24
English :
The ARE offers its traditional meal with musical entertainment. On the menu: Terrine with crudités, guinea fowl supreme with vegetable méli-mélo and gratin dauphinois, raspberry bavarois. Reservations by telephone before November 5.
German :
Die ARE bietet Ihnen ihr traditionelles Essen mit musikalischer Unterhaltung an. Auf der Speisekarte stehen: Terrine und Rohkost, Perlhuhnsuppe mit Gemüse-Melange und Dauphinois-Gratin, Himbeerbavarois. Auf telefonische Reservierung vor dem 5. November.
Italiano :
L’AER vi offre il suo pasto tradizionale con intrattenimento musicale. Il menu: terrina con crudités, suprema di faraona con mix di verdure e gratin dauphinois, bavarese ai lamponi. Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente entro il 5 novembre.
Espanol :
La AER le ofrece su tradicional comida con animación musical. En el menú: terrina con crudités, suprema de pintada con mezcla de verduras y gratinado dauphinois, bavarois de frambuesa. Las reservas deben hacerse por teléfono antes del 5 de noviembre.
L’événement Repas de la St Martin Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach