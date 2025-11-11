Repas de la St Martin Masevaux-Niederbruck

Repas de la St Martin

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-11-11 11:00:00

fin : 2025-11-11 17:00:00

Date(s) :

2025-11-11

L’ARE vous propose son traditionnel repas avec animation musicale. Au menu Terrine et ses crudités, suprême de pintade avec son méli-mélo de légumes et son gratin dauphinois, bavarois framboises. Sur réservation par téléphone avant le 5 novembre.

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 25 35 24

English :

The ARE offers its traditional meal with musical entertainment. On the menu: Terrine with crudités, guinea fowl supreme with vegetable méli-mélo and gratin dauphinois, raspberry bavarois. Reservations by telephone before November 5.

German :

Die ARE bietet Ihnen ihr traditionelles Essen mit musikalischer Unterhaltung an. Auf der Speisekarte stehen: Terrine und Rohkost, Perlhuhnsuppe mit Gemüse-Melange und Dauphinois-Gratin, Himbeerbavarois. Auf telefonische Reservierung vor dem 5. November.

Italiano :

L’AER vi offre il suo pasto tradizionale con intrattenimento musicale. Il menu: terrina con crudités, suprema di faraona con mix di verdure e gratin dauphinois, bavarese ai lamponi. Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente entro il 5 novembre.

Espanol :

La AER le ofrece su tradicional comida con animación musical. En el menú: terrina con crudités, suprema de pintada con mezcla de verduras y gratinado dauphinois, bavarois de frambuesa. Las reservas deben hacerse por teléfono antes del 5 de noviembre.

