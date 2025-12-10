Repas de la St Sylvestre Lorris
Repas de la St Sylvestre Lorris mercredi 31 décembre 2025.
2 Place du Martroi Lorris Loiret
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Repas de la St Sylvestre Au Sauvage. 95€/pers. Réservation et règlement avant le 15/12/2025. tel 06 35 36 70 35 95 .
2 Place du Martroi Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 35 36 70 35
English :
New Year’s Eve meal
