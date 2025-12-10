Repas de la St Sylvestre Quiers-sur-Bezonde
Repas de la St Sylvestre Quiers-sur-Bezonde mercredi 31 décembre 2025.
10 Rue de l’Aunoy Quiers-sur-Bezonde Loiret
Tarif : 120 – 120 – EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Menu de la St Sylvestre
Repas de la St Sylvestre, 120€/personne. Sur réservation au 09 87 41 51 16. 120 .
10 Rue de l’Aunoy Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 87 41 51 16
English :
New Year’s Eve menu
