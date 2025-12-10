Repas de la St Sylvestre Quiers-sur-Bezonde

Repas de la St Sylvestre

10 Rue de l’Aunoy Quiers-sur-Bezonde Loiret

Début : 2025-12-31

Repas de la St Sylvestre, 120€/personne. Sur réservation au 09 87 41 51 16. 120 .

10 Rue de l’Aunoy Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 87 41 51 16

New Year’s Eve menu

