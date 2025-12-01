Repas de la St Sylvestre Restaurant le Cholito Saint-Genis-de-Saintonge
Repas de la St Sylvestre Restaurant le Cholito Saint-Genis-de-Saintonge mercredi 31 décembre 2025.
Repas de la St Sylvestre
Restaurant le Cholito 35 avenue de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : 58 – 58 – 58 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Repas de la St Sylvestre
.
Restaurant le Cholito 35 avenue de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 88 79 lecholito17@gmail.com
English :
New Year’s Eve meal
L’événement Repas de la St Sylvestre Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2025-12-09 par Offices de Tourisme de Jonzac