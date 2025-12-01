Repas de la St Sylvestre Sewen

Repas de la St Sylvestre

Grand Rue Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-31 19:00:00

fin : 2026-01-01 03:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter la St Sylvestre lors de cette soirée animée par Philipp Savana. Au menu Filet de sandre sauce champagne et son accompagnement, Sorbet arrosé, filet mignon de veau sauce morilles et sa garniture, trilogie de fromages, assiette gourmande, café et soupe à l’oignon. Sur réservation par téléphone, paiement à la réservation.

Grand Rue Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 56 00 21

English :

Come and celebrate New Year’s Eve with Philipp Savana. Menu: Pike-perch fillet with champagne sauce and accompaniment, sorbet with water, veal fillet mignon with morel mushroom sauce and garnish, trilogy of cheeses, gourmet plate, coffee and onion soup. Reservations by phone, payment on reservation.

German :

Feiern Sie Silvester an diesem Abend, der von Philipp Savana moderiert wird. Auf der Speisekarte stehen: Zanderfilet in Champagnersauce mit Beilage, Sorbet arrosé, Kalbsfilet Mignon in Morchelsauce mit Beilage, Käsetrilogie, Feinschmeckerteller, Kaffee und Zwiebelsuppe. Auf telefonische Reservierung, Zahlung bei der Reservierung.

Italiano :

Venite a festeggiare il Capodanno con Philipp Savana. Nel menu: filetto di luccioperca con salsa allo champagne e accompagnamento, sorbetto all’acqua, filetto di vitello con salsa di spugnole e guarnizione, trilogia di formaggi, piatto gourmet, caffè e zuppa di cipolle. Prenotazione telefonica, pagamento alla prenotazione.

Espanol :

Ven a celebrar la Nochevieja con Philipp Savana. En el menú: filete de lucioperca con salsa de champán y guarnición, sorbete al agua, filete de ternera con salsa de colmenillas y guarnición, trilogía de quesos, plato gourmet, café y sopa de cebolla. Reservas por teléfono, pago en el momento de la reserva.

