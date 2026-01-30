Repas de la St Valentin Restaurant La Petite Duche Restaurant La Petite Duche Eygurande-et-Gardedeuil
Repas de la St Valentin Restaurant La Petite Duche Restaurant La Petite Duche Eygurande-et-Gardedeuil samedi 14 février 2026.
Restaurant La Petite Duche 2498 Route de Royan Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Menu de la St Valentin samedi 14 février soir 50 €/pers. sur réservation.
– Mise en bouche
– Royale de foie gras et magret fumé
– Raviole de crabe, nage d’écrevisse et bouillon citronnelle
– Suprême de pintade fermière, crème de morilles et purée de châtaignes
– Galet chocolat et coeur fruit de la passion .
Restaurant La Petite Duche 2498 Route de Royan Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 91 73 27
