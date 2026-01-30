Repas de la St Valentin Restaurant La Petite Duche Restaurant La Petite Duche Eygurande-et-Gardedeuil

Repas de la St Valentin Restaurant La Petite Duche

Restaurant La Petite Duche 2498 Route de Royan Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Menu de la St Valentin samedi 14 février soir 50 €/pers. sur réservation.

– Mise en bouche

– Royale de foie gras et magret fumé

– Raviole de crabe, nage d’écrevisse et bouillon citronnelle

– Suprême de pintade fermière, crème de morilles et purée de châtaignes

– Galet chocolat et coeur fruit de la passion .

