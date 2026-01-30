Repas de la St Valentin Restaurant L’Artenset Restaurant L’Artenset Saint-Martial-d’Artenset

Repas de la St Valentin Restaurant L’Artenset

Restaurant L’Artenset 19 place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu de la St Valentin samedi 14 février soir 43 €/pers. sur réservation.

– Foie gras maison à l’Armagnac IGP Périgord, confit d’oignons rouges à la grenadine et pain d’épices maison OU duo de lotte et noix de St Jacques marinées à la coriandre et citron vert.

-Tournedos de canard sauce foie gras et morilles OU filet de sandre sauce champagne, effeuillé de pommes de terre à la sarladaise et petits légumes

– Douce surprise d’Elie au chocolat et à la framboise .

Restaurant L’Artenset 19 place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 70 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de la St Valentin Restaurant L’Artenset

L’événement Repas de la St Valentin Restaurant L’Artenset Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-01-27 par Vallée de l’Isle en Périgord