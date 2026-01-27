Repas de la St Valentin Restaurant Le Barthomé Restaurant Le Barthomé Saint-Barthélemy-de-Bellegarde
Repas de la St Valentin Restaurant Le Barthomé Restaurant Le Barthomé Saint-Barthélemy-de-Bellegarde samedi 14 février 2026.
Restaurant Le Barthomé Le Bourg Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne
Début : 2026-02-14 12:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-14
Menu de la St Valentin samedi 14 février soir et dimanche midi 50 €/pers. sur réservation.
– Cocktail de bienvenue
– Bisque de gambas, tartare d’avocat et ciboulette
– Carpaccio de thon à la sauce soja, pesto de roquette et gnocchi à la crème citronnée
– Poêlée aller-retour de canard en tartare à la moutarde et aux épices avec frites de polenta au comté .
Restaurant Le Barthomé Le Bourg Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 56 12
