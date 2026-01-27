Repas de la St Valentin Restaurant Le Barthomé Restaurant Le Barthomé Saint-Barthélemy-de-Bellegarde

Repas de la St Valentin Restaurant Le Barthomé

Restaurant Le Barthomé Le Bourg Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne

Menu de la St Valentin samedi 14 février soir et dimanche midi 50 €/pers. sur réservation.

– Cocktail de bienvenue

– Bisque de gambas, tartare d’avocat et ciboulette

– Carpaccio de thon à la sauce soja, pesto de roquette et gnocchi à la crème citronnée

– Poêlée aller-retour de canard en tartare à la moutarde et aux épices avec frites de polenta au comté .

