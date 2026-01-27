Repas de la St Valentin Restaurant Le Duellas Restaurant Le Duellas Saint-Martial-d’Artenset
Restaurant Le Duellas Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Début : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Menu de la St Valentin samedi 14 février midi ou soir 50 €/pers. sur réservation.
– Le cocktail des amoureux et ses mises en bouche
– Blinis de saumon Gravlax au combava, aumônière d’effiloché de joue de boeuf aux épices, macaron végétal
– Escalope de foie gras du Périgord poêlé, crémeux de cèpes, bruschetta de pain d’épices au magret fumé et tomme de brebis
– Magret de canard grillé, orange et épices douces, mousseline de butternut à la noisette et pommes croquettes maison
– Mariage chocolat praliné et cassis biscuit cacao, marmelade de cassis, mousse chocolat praliné.
– Flûte de Champagne brut Nicolas Gueusquin .
Restaurant Le Duellas Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 81
