Repas de la St Valentin Restaurant Le Duellas Restaurant Le Duellas Saint-Martial-d’Artenset

14 février 2026

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Menu de la St Valentin samedi 14 février midi ou soir 50 €/pers. sur réservation.

– Le cocktail des amoureux et ses mises en bouche

– Blinis de saumon Gravlax au combava, aumônière d’effiloché de joue de boeuf aux épices, macaron végétal

– Escalope de foie gras du Périgord poêlé, crémeux de cèpes, bruschetta de pain d’épices au magret fumé et tomme de brebis

– Magret de canard grillé, orange et épices douces, mousseline de butternut à la noisette et pommes croquettes maison

– Mariage chocolat praliné et cassis biscuit cacao, marmelade de cassis, mousse chocolat praliné.

– Flûte de Champagne brut Nicolas Gueusquin .

Restaurant Le Duellas Moulin du Duellas Saint-Martial-d'Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 81

