Repas de la St Valentin Restaurant L’Ecole des Gourmands l’Ecole des Gourmands Moulin-Neuf

l’Ecole des Gourmands 2 rue Jules Ferry Moulin-Neuf Dordogne
Menu de la St Valentin samedi 14 février midi ou soir 45 €/pers. sur réservation.
– Panacotta au foie gras OU Tartare de saumon
– Filet mignon de porc OU dos de cabillaud, sauce crémeuse au paprika, écrasé de pommes de terre
– Gourmand à l’ananas et sa boule de glace vanille .
l’Ecole des Gourmands 2 rue Jules Ferry Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 68 03 32
