Repas de la St Valentin Restaurant L’Ecole des Gourmands l’Ecole des Gourmands Moulin-Neuf

Repas de la St Valentin Restaurant L’Ecole des Gourmands

l’Ecole des Gourmands 2 rue Jules Ferry Moulin-Neuf Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 12:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu de la St Valentin samedi 14 février midi ou soir 45 €/pers. sur réservation.

– Panacotta au foie gras OU Tartare de saumon

– Filet mignon de porc OU dos de cabillaud, sauce crémeuse au paprika, écrasé de pommes de terre

– Gourmand à l’ananas et sa boule de glace vanille .

l’Ecole des Gourmands 2 rue Jules Ferry Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 68 03 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de la St Valentin Restaurant L’Ecole des Gourmands

L’événement Repas de la St Valentin Restaurant L’Ecole des Gourmands Moulin-Neuf a été mis à jour le 2026-01-27 par Vallée de l’Isle en Périgord