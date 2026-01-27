Repas de la St Valentin Restaurant O Petit Gavroche O Petit Gavroche Montpon-Ménestérol
O Petit Gavroche 10 rue Foch Montpon-Ménestérol Dordogne
Début : 2026-02-14 12:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Menu de la St Valentin samedi 14 février midi ou soir 54 €/pers. sur réservation.
– Trilogie de mise en bouche
– Noix de St Jacques rôtie, poireaux en deux façons, chapelure de jambon
– Crémeux de Pommes de terre à la truffe noire du Périgord, Oeuf à 64 °C, sauce morille et fine lamelle de truffe
– Filet de veau cuisson lente façon rossini, Pommes dauphine, carotte glacée et jus réduit
– Moelleux au chocolat, coeur coulant cassis, crème anglaise en émulsion et glace chocolat Javerzac .
O Petit Gavroche 10 rue Foch Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 04 01
