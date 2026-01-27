Repas de la St Valentin Restaurant O Petit Gavroche O Petit Gavroche Montpon-Ménestérol

Repas de la St Valentin Restaurant O Petit Gavroche

O Petit Gavroche 10 rue Foch Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 12:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu de la St Valentin samedi 14 février midi ou soir 54 €/pers. sur réservation.

– Trilogie de mise en bouche

– Noix de St Jacques rôtie, poireaux en deux façons, chapelure de jambon

– Crémeux de Pommes de terre à la truffe noire du Périgord, Oeuf à 64 °C, sauce morille et fine lamelle de truffe

– Filet de veau cuisson lente façon rossini, Pommes dauphine, carotte glacée et jus réduit

– Moelleux au chocolat, coeur coulant cassis, crème anglaise en émulsion et glace chocolat Javerzac .

O Petit Gavroche 10 rue Foch Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 04 01

