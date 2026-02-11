Repas de la Transhumance, à Séniergues Séniergues

Repas de la Transhumance, à Séniergues Séniergues mardi 14 avril 2026.

Séniergues Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 19:30:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

A l'occasion de la Transhumance 2026, prolongez la convivialité autour d'un bon repas !

Séniergues 46240 Lot Occitanie +33 6 08 05 32 03 

English :

On the occasion of Transhumance 2026, extend the conviviality around a good meal!

