Repas de l’ACCA Audon
Repas de l’ACCA Audon samedi 18 octobre 2025.
Repas de l’ACCA
Audon Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Menu
Tourin
Sauce de sanglier
Rôti de sanglier- Salade
Fromage
Pâtisserie
Café & vin compris
Possibilité de menu sans gibiers Inscription avant le 15 octobre
Audon 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 31 25
English : Repas de l’ACCA
Menu
Tourin
Wild boar sauce
Wild boar roast- Salad
Cheese
Pastry
Coffee & wine included
Menu without game available Registration before October 15
German : Repas de l’ACCA
Menü:
Tourin
Soße vom Wildschwein
Wildschweinbraten- Salat
Käse
Gebäck
Kaffee & Wein inklusive
Möglichkeit eines Menüs ohne Wild Anmeldung vor dem 15. Oktober
Italiano :
Menu
Tourin
Salsa di cinghiale
Cinghiale arrosto Insalata
Formaggio
Pasticceria
Caffè e vino inclusi
Menù senza selvaggina disponibile Si prega di iscriversi entro il 15 ottobre
Espanol : Repas de l’ACCA
Menú
Tourin
Salsa de jabalí
Jabalí asado- Ensalada
Queso
Bollería
Café y vino incluidos
Menú sin caza disponible Por favor, inscríbase antes del 15 de octubre
