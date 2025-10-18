Repas de l’ACCA Audon

Repas de l’ACCA Audon samedi 18 octobre 2025.

Repas de l’ACCA

Audon Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Menu

Tourin

Sauce de sanglier

Rôti de sanglier- Salade

Fromage

Pâtisserie

Café & vin compris

Possibilité de menu sans gibiers Inscription avant le 15 octobre

Audon 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 31 25

English : Repas de l’ACCA

Menu

Tourin

Wild boar sauce

Wild boar roast- Salad

Cheese

Pastry

Coffee & wine included

Menu without game available Registration before October 15

German : Repas de l’ACCA

Menü:

Tourin

Soße vom Wildschwein

Wildschweinbraten- Salat

Käse

Gebäck

Kaffee & Wein inklusive

Möglichkeit eines Menüs ohne Wild Anmeldung vor dem 15. Oktober

Italiano :

Menu

Tourin

Salsa di cinghiale

Cinghiale arrosto Insalata

Formaggio

Pasticceria

Caffè e vino inclusi

Menù senza selvaggina disponibile Si prega di iscriversi entro il 15 ottobre

Espanol : Repas de l’ACCA

Menú

Tourin

Salsa de jabalí

Jabalí asado- Ensalada

Queso

Bollería

Café y vino incluidos

Menú sin caza disponible Por favor, inscríbase antes del 15 de octubre

