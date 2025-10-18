Repas de l’ACCA Audon

Repas de l’ACCA Audon samedi 18 octobre 2025.

Audon Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

2025-10-18

Menu

Tourin
Sauce de sanglier
Rôti de sanglier- Salade
Fromage
Pâtisserie
Café & vin compris

Possibilité de menu sans gibiers Inscription avant le 15 octobre
Audon 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 31 25 

English : Repas de l’ACCA

Menu

Tourin
Wild boar sauce
Wild boar roast- Salad
Cheese
Pastry
Coffee & wine included

Menu without game available Registration before October 15

German : Repas de l’ACCA

Menü:

Tourin
Soße vom Wildschwein
Wildschweinbraten- Salat
Käse
Gebäck
Kaffee & Wein inklusive

Möglichkeit eines Menüs ohne Wild Anmeldung vor dem 15. Oktober

Italiano :

Menu

Tourin
Salsa di cinghiale
Cinghiale arrosto Insalata
Formaggio
Pasticceria
Caffè e vino inclusi

Menù senza selvaggina disponibile Si prega di iscriversi entro il 15 ottobre

Espanol : Repas de l’ACCA

Menú

Tourin
Salsa de jabalí
Jabalí asado- Ensalada
Queso
Bollería
Café y vino incluidos

Menú sin caza disponible Por favor, inscríbase antes del 15 de octubre

L’événement Repas de l’ACCA Audon a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Tartas