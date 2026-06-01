Repas de l’ACCA Salle des Fêtes Créon-d’Armagnac
Repas de l’ACCA Salle des Fêtes Créon-d’Armagnac samedi 27 juin 2026.
Créon-d’Armagnac
Repas de l’ACCA
Salle des Fêtes 1 place de l’église Créon-d’Armagnac Landes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La chasse a été bonne, il est temps de se réunir pour savourer un délicieux repas !
Au menu Assiette composée | Grillades de sanglier et son accompagnement | Salade | Fromage | Tourtière | Vins rouge et rosé | Café | Armagnac.
Sur réservation avant le 24 Juin.
La chasse a été bonne, il est temps de se réunir pour savourer un délicieux repas !
Au menu Assiette composée | Grillades de sanglier et son accompagnement | Salade | Fromage | Tourtière | Vins rouge et rosé | Café | Armagnac.
Sur réservation avant le 24 Juin. .
Salle des Fêtes 1 place de l’église Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 25 05 95
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English : Repas de l’ACCA
It’s been a good hunt, and now it’s time to get together for a delicious meal!
Menu: Assiette composée | Grilled wild boar and side dish | Salad | Cheese | Tourtière | Red and rosé wines | Coffee | Armagnac.
Reservations required by June 24.
L’événement Repas de l’ACCA Créon-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Landes d’Armagnac