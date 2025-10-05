Repas de l’amitié Le Temple-sur-Lot

Repas de l’amitié Le Temple-sur-Lot dimanche 5 octobre 2025.

Repas de l’amitié

Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Menu élaboré par Ajas Traiteur sangria, potage de fèves et pommes de terres cuit au jambon, assiette périgourdine, filet mignon de porc, gratin dauphinois, assiette du berger, trilogie de choux, vins rosé, rouge, pétillants, café.

Réservation impérative avant le 20 septembre.

Menu élaboré par Ajas Traiteur sangria, potage de fèves et pommes de terres cuit au jambon, assiette périgourdine, filet mignon de porc, gratin dauphinois, assiette du berger, trilogie de choux, vins rosé, rouge, pétillants, café.

Réservation impérative avant le 20 septembre. .

Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 73 38 75 lesamisdutemplesurlot47@orange.fr

English : Repas de l’amitié

Menu prepared by Ajas Traiteur: sangria, broad bean and potato soup cooked with ham, Perigourdine plate, pork filet mignon, gratin dauphinois, shepherd’s plate, cabbage trilogy, rosé, red and sparkling wines, coffee.

Reservations essential by September 20.

German : Repas de l’amitié

Menü von Ajas Traiteur: Sangria, Bohnen- und Kartoffelsuppe mit Schinken, Perigourdine-Teller, Schweinefilet, Dauphinois-Gratin, Hirtenteller, Kohltrilogie, Rosé-, Rot- und Schaumwein, Kaffee.

Reservierung unbedingt vor dem 20. September erforderlich.

Italiano :

Menù preparato da Ajas Traiteur: sangria, zuppa di fave e patate cotte con prosciutto, tagliere alla Périgord, filet mignon di maiale, gratin dauphinois, tagliere di pastori, trilogia di cavoli, rosé, vini rossi e spumanti, caffè.

Prenotazione obbligatoria entro il 20 settembre.

Espanol : Repas de l’amitié

Menú preparado por Ajas Traiteur: sangría, sopa de habas y patatas cocidas con jamón, plato estilo Périgord, filete mignon de cerdo, gratin dauphinois, plato del pastor, trilogía de coles, vinos rosado, tinto y espumoso, café.

Imprescindible reservar antes del 20 de septiembre.

L’événement Repas de l’amitié Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Lot-et-Tolzac