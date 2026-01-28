Repas de l’amitié Salle des fêtes Nanteuil-en-Vallée

Repas de l’amitié

Salle des fêtes Moutardon Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

.

Salle des fêtes Moutardon Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 03 46 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas de l’amitié Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente