Repas de lancement de la Confrérie » Les Ambassadeurs du Roquefort » Tournemire samedi 26 juillet 2025.

Rue Française Tournemire Aveyron

Début : Samedi 2025-07-26

Les Ambassadeurs du Roquefort ont le plaisir de vous convier au repas de lancement de la Confrérie de Roquefort, une célébration placée sous le signe du goût, du partage et de la transmission.

Aux côtés de nos Ambassadeurs du Roquefort, nous inaugurons cette nouvelle Confrérie qui portera haut les valeurs, les savoir-faire et l’excellence de notre appellation centenaire.

Programme :

11h00 Accueil

11h30 Présentation de la confrérie, ses missions et les grands rendez-vous de l’année.

12h30 Repas Grillades au brasero avec boissons inclues (sur réservation)

Nul besoin d’adhérer à la confrérie, en revanche il faut réserver le repas qui se veut festif et convivial.

Pour réserver, cliquer sur le lien suivant:

=> https://my.weezevent.com/repas-confrerie-roquefort 25 .

Rue Française Tournemire 12250 Aveyron Occitanie

English :

The Ambassadeurs du Roquefort are delighted to invite you to the launch dinner of the Confrérie de Roquefort, a celebration of taste, sharing and transmission.

German :

Die Botschafter des Roquefort freuen sich, Sie zum Eröffnungsessen der Confrérie de Roquefort einzuladen, einer Feier im Zeichen des Geschmacks, des Teilens und der Weitergabe.

Italiano :

Gli Ambasciatori del Roquefort sono lieti di invitarvi alla cena di lancio della Confrérie de Roquefort, una celebrazione del gusto, della condivisione e della trasmissione.

Espanol :

Los Embajadores del Roquefort tienen el placer de invitarle a la cena de lanzamiento de la Confrérie de Roquefort, una celebración del gusto, del compartir y de la transmisión.

