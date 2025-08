Repas de l’association Marnhagues-et-Latour

Repas de l’association Marnhagues-et-Latour dimanche 10 août 2025.

Repas de l’association

Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

L’association des Amis du Château de Latour vous propose un déjeuner convivial pour un moment de partage.

Un apéro sera proposé avant de commencer le repas. Au menu Velouté de courgettes, Lasagnes, Salade et fromage, Salade de fruits.

Au Château de Latour dès 12h. 15 .

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11

English :

The Association des Amis du Château de Latour invites you to join us for a convivial lunch.

German :

Der Verein der Freunde des Château de Latour lädt Sie zu einem geselligen Mittagessen ein, bei dem Sie einen Moment des Austauschs genießen können.

Italiano :

L’associazione Amici di Château de Latour vi invita a unirvi a loro per un pranzo conviviale.

Espanol :

La asociación de Amigos del Château de Latour le invita a un almuerzo de convivencia.

L’événement Repas de l’association Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2025-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)