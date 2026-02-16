Repas de l’école de Rugby Tartiflette

Salle des fêtes Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Repas de l’école de rugby: Soupe à l’oignon, tartiflette et dessert + 1 apéritif. 15€/pers. gratuit pour les de 12 ans. à 19h30 à la salle des fêtes.

Sur réservation par sms au 07 83 11 55 13 ou 06 33 56 14 32.

Repas de l’école de rugby: Soupe à l’oignon, tartiflette et dessert + 1 apéritif. 15€/pers. gratuit pour les de 12 ans. à 19h30 à la salle des fêtes.

Sur réservation par sms au 07 83 11 55 13 ou 06 33 56 14 32. .

Salle des fêtes Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 56 14 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de l’école de Rugby Tartiflette

Rugby school meal: Onion soup, tartiflette and dessert + 1 aperitif. 15/pers. free for children under 12. 7.30pm at salle des fêtes.

Reservations by sms to 07 83 11 55 13 or 06 33 56 14 32.

L’événement Repas de l’école de Rugby Tartiflette Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne