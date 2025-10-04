Repas de l’Oktoberfascht Masevaux-Niederbruck

Repas de l’Oktoberfascht Masevaux-Niederbruck samedi 4 octobre 2025.

Repas de l’Oktoberfascht

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Venez déguster un repas dans une ambiance folklorique. Au menu Collet fumé avec salade de pommes de terre et salade verte, forêt noire et une boisson. Une bière de 50cl offerte en plus pour toutes les personnes costumées. Repas suivi d’un bal à partir de 21h. Sur réservation sur le site Helloasso.

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Come and enjoy a meal in a folkloric atmosphere. On the menu: smoked collet with potato salad and green salad, black forest and a drink. A complimentary 50cl beer for everyone in costume. Dinner followed by a dance from 9pm. Reservations required on the Helloasso website.

German :

Genießen Sie ein Essen in folkloristischer Atmosphäre. Auf der Speisekarte stehen: Geräucherter Hals mit Kartoffelsalat und grünem Salat, Schwarzwälder Kirschtorte und ein Getränk. Für alle kostümierten Personen gibt es zusätzlich ein 50cl-Bier gratis. Essen mit anschließendem Tanz ab 21 Uhr. Mit Reservierung auf der Helloasso-Website.

Italiano :

Venite a gustare un pasto in un’atmosfera folcloristica. Il menu prevede: collet affumicato con insalata di patate e insalata verde, foresta nera e una bevanda. Una birra da 50cl in omaggio per tutti coloro che sono in costume. Cena seguita da un ballo a partire dalle 21.00. Prenotazione obbligatoria sul sito di Helloasso.

Espanol :

Ven a disfrutar de una comida en un ambiente folclórico. En el menú: collet ahumado con ensalada de patatas y ensalada verde, selva negra y una bebida. Una cerveza de 50 cl gratis para todos los que vayan disfrazados. Cena seguida de baile a partir de las 21h. Reserva obligatoria en el sitio web de Helloasso.

