Repas de l’USO Basket Salle des Carderies Oradour-sur-Glane samedi 21 février 2026.
Salle des Carderies Allée des Carderies Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
L’USO Basket d’Oradour-sur-Glane vous donne rendez-vous pour son repas annuel, un moment attendu qui rime chaque année avec partage, bonne humeur et gourmandise. Que vous soyez fidèle supporter, habitant du territoire ou simplement en quête d’une soirée agréable, cette rencontre est l’occasion idéale de se retrouver autour d’une belle table.
Au programme un repas savoureux, préparé pour régaler petits et grands, une ambiance chaleureuse propice aux échanges et aux rires, et pour bien lancer la soirée, un apéritif offert par le club. Un vrai moment de convivialité, à l’image des valeurs sportives et humaines de l’USO Basket.
Venez partager un temps festif, soutenir la vie associative locale et passer une soirée placée sous le signe de la simplicité et de la bonne humeur.
Réservation obligatoire les places sont limitées. .
Salle des Carderies Allée des Carderies Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 98 45 56 usobasket87@gmail.com
