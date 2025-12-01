Repas de Noël à Gourdon, Hostellerie La Bouriane Place du Foirail Gourdon

Repas de Noël à Gourdon, Hostellerie La Bouriane

Place du Foirail Hostellerie de la Bouriane Gourdon Lot

Tarif : 79 – 79 – EUR

25 décembre 2025, 12:00

fin : 2025-12-25

2025-12-25

L’Hostellerie de la Bouriane a le plaisir de vous proposer son menu de Noël

Mise en bouche

Entrée Le foie gras de canard, préparé au naturel

Suivi d’un filet de plie aux amandes grillées

En plat le suprême de chapon fermier aux morilles

En dessert vous avez le choix entre un gâteau au chocolat noir Guayaquil fondant et son coulis de poire, un soufflé glacé à la mandarine ou le dessert des îles

English :

L’Hostellerie de la Bouriane is pleased to present its Christmas menu:

Mise en bouche

Starter: Duck foie gras, prepared au naturel

Followed by a fillet of plaice with roasted almonds

Main course: capon supreme with morel mushrooms

For dessert, choose between a dark Guayaquil chocolate cake with pear coulis, a mandarin-glazed soufflé or an island dessert

