Repas de Noël à Gourdon, Hostellerie La Bouriane Place du Foirail Gourdon
Repas de Noël à Gourdon, Hostellerie La Bouriane Place du Foirail Gourdon jeudi 25 décembre 2025.
Repas de Noël à Gourdon, Hostellerie La Bouriane
Place du Foirail Hostellerie de la Bouriane Gourdon Lot
Tarif : 79 – 79 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 12:00:00
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
L’Hostellerie de la Bouriane a le plaisir de vous proposer son menu de Noël
Mise en bouche
Entrée Le foie gras de canard, préparé au naturel
Suivi d’un filet de plie aux amandes grillées
En plat le suprême de chapon fermier aux morilles
En dessert vous avez le choix entre un gâteau au chocolat noir Guayaquil fondant et son coulis de poire, un soufflé glacé à la mandarine ou le dessert des îles
L’Hostellerie de la Bouriane a le plaisir de vous proposer son menu de Noël
Mise en bouche
Entrée Le foie gras de canard, préparé au naturel
Suivi d’un filet de plie aux amandes grillées
En plat le suprême de chapon fermier aux morilles
En dessert vous avez le choix entre un gâteau au chocolat noir Guayaquil fondant et son coulis de poire, un soufflé glacé à la mandarine ou le dessert des îles .
Place du Foirail Hostellerie de la Bouriane Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 16 37
English :
L’Hostellerie de la Bouriane is pleased to present its Christmas menu:
Mise en bouche
Starter: Duck foie gras, prepared au naturel
Followed by a fillet of plaice with roasted almonds
Main course: capon supreme with morel mushrooms
For dessert, choose between a dark Guayaquil chocolate cake with pear coulis, a mandarin-glazed soufflé or an island dessert
L’événement Repas de Noël à Gourdon, Hostellerie La Bouriane Gourdon a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Gourdon