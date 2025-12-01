Repas de Noël à La Chartreuse Cahors
Repas de Noël à La Chartreuse Cahors jeudi 25 décembre 2025.
Repas de Noël à La Chartreuse
130 Chemin de la Chartreuse Cahors Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 12:00:00
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
La Chartreuse vous propose un menu de Noël, service uniquement le 25 décembre midi.
130 Chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37
English :
La Chartreuse offers you a Christmas menu, service only on December 25th at noon.
German :
La Chartreuse bietet Ihnen ein Weihnachtsmenü an. Service nur am 25. Dezember mittags.
Italiano :
La Chartreuse propone un menu natalizio, servito solo il 25 dicembre a mezzogiorno.
Espanol :
La Chartreuse ofrece un menú de Navidad, servicio sólo el 25 de diciembre a mediodía.
