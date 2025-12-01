Repas de Noël à La Chartreuse Cahors

Repas de Noël à La Chartreuse

130 Chemin de la Chartreuse Cahors Lot

Début : 2025-12-25 12:00:00

2025-12-25

La Chartreuse vous propose un menu de Noël, service uniquement le 25 décembre midi.

English :

La Chartreuse offers you a Christmas menu, service only on December 25th at noon.

German :

La Chartreuse bietet Ihnen ein Weihnachtsmenü an. Service nur am 25. Dezember mittags.

Italiano :

La Chartreuse propone un menu natalizio, servito solo il 25 dicembre a mezzogiorno.

Espanol :

La Chartreuse ofrece un menú de Navidad, servicio sólo el 25 de diciembre a mediodía.

