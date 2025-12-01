Repas de Noël à l’espace champenois A L’ESPACE CHAMPENOIS Tinqueux

Repas de Noël à l’espace champenois

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 12:00:00

fin : 2025-12-16 18:30:00

Date(s) :

2025-12-16

Venez célébrer la magie de Noël lors d’un après-midi festif à l’Espace Champenois !

Au programme un délicieux repas de Noël, un thé dansant animé par l’orchestre Titus & D. Messence, ainsi qu’une ambiance chaleureuse et conviviale, idéale pour partager un moment inoubliable.

Programme de la journée

De 12h à 18h30

– Visite du Père Noël et distribution de paillotes

– Animation musicale live

– Thé dansant tout l’après-midi

Menu de Noël (49€ personne)

– Coupe de champagne d’accueil

– Pâté croûte

– Suprême de volaille & gratin dauphinois

– Salade & fromages

– Bûche de Noël

Vin blanc, rosé et rouge servis pendant le repas

Possibilité de participer à l’événement sans repas 15€ (sur réservation) .

A L’ESPACE CHAMPENOIS 2 bis Rue Louis Breguet Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 6 62 38 01 46

Come and celebrate the magic of Christmas with a festive afternoon at Espace Champenois!

On the program: a delicious Christmas meal, a tea dance with live music by Titus & D. Messence;

