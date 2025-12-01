Repas de Noël à l’espace champenois A L’ESPACE CHAMPENOIS Tinqueux
Venez célébrer la magie de Noël lors d’un après-midi festif à l’Espace Champenois !
Venez célébrer la magie de Noël lors d’un après-midi festif à l’Espace Champenois !
Au programme un délicieux repas de Noël, un thé dansant animé par l’orchestre Titus & D. Messence, ainsi qu’une ambiance chaleureuse et conviviale, idéale pour partager un moment inoubliable.
Programme de la journée
De 12h à 18h30
– Visite du Père Noël et distribution de paillotes
– Animation musicale live
– Thé dansant tout l’après-midi
Menu de Noël (49€ personne)
– Coupe de champagne d’accueil
– Pâté croûte
– Suprême de volaille & gratin dauphinois
– Salade & fromages
– Bûche de Noël
Vin blanc, rosé et rouge servis pendant le repas
Possibilité de participer à l’événement sans repas 15€ (sur réservation) .
A L’ESPACE CHAMPENOIS 2 bis Rue Louis Breguet Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 6 62 38 01 46
English : Repas de Noël à l’espace champenois
Come and celebrate the magic of Christmas with a festive afternoon at Espace Champenois!
On the program: a delicious Christmas meal, a tea dance with live music by Titus & D. Messence;
