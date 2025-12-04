Repas de Noël Le Bistrot de Stéphanie Agen

Repas de Noël

Le Bistrot de Stéphanie 7 Cours Washington Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

Le Bistrot de Stéphanie vous propose son repas de Noël le 25 décembre à midi. Un moment convivial pour célébrer les fêtes autour d’un menu festif préparé avec soin. Réservez votre table et profitez d’un déjeuner placé sous le signe du partage et de la gourmandise.

Le Bistrot de Stéphanie vous propose son repas de Noël le 25 décembre à midi. Un moment convivial pour célébrer les fêtes autour d’un menu festif préparé avec soin. Réservez votre table et profitez d’un déjeuner placé sous le signe du partage et de la gourmandise. .

Le Bistrot de Stéphanie 7 Cours Washington Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 54 12 23

English : Repas de Noël

Le Bistrot de Stéphanie invites you to its Christmas lunch on December 25 at noon. A convivial moment to celebrate the festive season with a carefully prepared festive menu. Reserve your table and enjoy a lunch of sharing and gourmet delights.

L’événement Repas de Noël Agen a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Destination Agen