Repas de Noël au Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux
Repas de Noël au Casino JOA
Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24 22:00:00
2025-12-24 2025-12-25
Un Noël enchanté vous attend… Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec notre Menu de Noël.
Réservez votre moment magique
– Le 24 au soir, pour une veillée scintillante
– Le 25 à midi, pour un déjeuner tout en douceur
Tarif 49€
Appelez le 03 63 28 99 90 pour réserver votre table
Formule unique sur ces services.
Au menu
Duo de truite et saumon fumé
ou
Demi douzaine d’escargots en aumônière,
—
Filet de sanglier sauce marchand de vin, haricots et pommes de terre grenaille,
ou
Omble chevalier, gambas, risotto au safran et mini légumes,
—
Bûche pâtissière au chocolat
ou
Bûche pâtissière exotique .
