Repas de Noël au Casino JOA

Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 49 – 49 – EUR

Début : 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24 22:00:00

2025-12-24 2025-12-25

Un Noël enchanté vous attend… Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec notre Menu de Noël.

Réservez votre moment magique

– Le 24 au soir, pour une veillée scintillante

– Le 25 à midi, pour un déjeuner tout en douceur

Tarif 49€

Appelez le 03 63 28 99 90 pour réserver votre table

Formule unique sur ces services.

Au menu

Duo de truite et saumon fumé

ou

Demi douzaine d’escargots en aumônière,

—

Filet de sanglier sauce marchand de vin, haricots et pommes de terre grenaille,

ou

Omble chevalier, gambas, risotto au safran et mini légumes,

—

Bûche pâtissière au chocolat

ou

Bûche pâtissière exotique .

