Repas de Noël au Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux

Repas de Noël au Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux mercredi 24 décembre 2025.

Repas de Noël au Casino JOA

Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24 22:00:00

Date(s) :
2025-12-24 2025-12-25

Un Noël enchanté vous attend… Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec notre Menu de Noël.
Réservez votre moment magique
– Le 24 au soir, pour une veillée scintillante
– Le 25 à midi, pour un déjeuner tout en douceur
Tarif 49€
Appelez le 03 63 28 99 90 pour réserver votre table
Formule unique sur ces services.

Au menu
Duo de truite et saumon fumé
ou
Demi douzaine d’escargots en aumônière,

Filet de sanglier sauce marchand de vin, haricots et pommes de terre grenaille,
ou
Omble chevalier, gambas, risotto au safran et mini légumes,

Bûche pâtissière au chocolat
ou
Bûche pâtissière exotique   .

Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90 

English : Repas de Noël au Casino JOA

L’événement Repas de Noël au Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-12-01 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX