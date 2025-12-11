Repas de Noël au Grand Café Le Grand Café Guéret
Repas de Noël au Grand Café Le Grand Café Guéret jeudi 18 décembre 2025.
Repas de Noël au Grand Café
Le Grand Café 33 Place Bonnyaud Guéret Creuse
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Au menu foie gras de canard et son condiment à la figue, filet mignon de porc farci et son jus accompagné de sa purée de potimarron, café gourmand.
A réserver avant le 16 décembre. .
Le Grand Café 33 Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 17
English : Repas de Noël au Grand Café
L’événement Repas de Noël au Grand Café Guéret a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Grand Guéret