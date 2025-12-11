Repas de Noël au Grand Café Le Grand Café Guéret

Repas de Noël au Grand Café

Le Grand Café 33 Place Bonnyaud Guéret Creuse

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Au menu foie gras de canard et son condiment à la figue, filet mignon de porc farci et son jus accompagné de sa purée de potimarron, café gourmand.

A réserver avant le 16 décembre. .

Le Grand Café 33 Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 17

English : Repas de Noël au Grand Café

L’événement Repas de Noël au Grand Café Guéret a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Grand Guéret