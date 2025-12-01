REPAS DE NOËL DOMAINE DE LA TERRASSE Carbonne
REPAS DE NOËL DOMAINE DE LA TERRASSE Carbonne jeudi 25 décembre 2025.
REPAS DE NOËL
DOMAINE DE LA TERRASSE 18 Avenue Aristide Briand Carbonne Haute-Garonne
Tarif : 48 – 48 – EUR
48
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-25 12:00:00
fin : 2025-12-25
2025-12-25
Célébrez Noël au Domaine de la Terrasse le jeudi 25 décembre à midi !
Organisé par le Domaine de la Terrasse. 48 .
English :
Celebrate Christmas at Domaine de la Terrasse on Thursday, December 25 at noon!
German :
Feiern Sie Weihnachten auf der Domaine de la Terrasse am Donnerstag, den 25. Dezember um 12 Uhr!
Italiano :
Festeggiate il Natale al Domaine de la Terrasse giovedì 25 dicembre a mezzogiorno!
Espanol :
Celebre la Navidad en el Domaine de la Terrasse el jueves 25 de diciembre a mediodía
