REPAS DE NOËL DOMAINE DE LA TERRASSE Carbonne

REPAS DE NOËL

DOMAINE DE LA TERRASSE 18 Avenue Aristide Briand Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 48 – 48 – EUR

48

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 12:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

Célébrez Noël au Domaine de la Terrasse le jeudi 25 décembre à midi !

Organisé par le Domaine de la Terrasse. 48 .

DOMAINE DE LA TERRASSE 18 Avenue Aristide Briand Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 61 70

English :

Celebrate Christmas at Domaine de la Terrasse on Thursday, December 25 at noon!

German :

Feiern Sie Weihnachten auf der Domaine de la Terrasse am Donnerstag, den 25. Dezember um 12 Uhr!

Italiano :

Festeggiate il Natale al Domaine de la Terrasse giovedì 25 dicembre a mezzogiorno!

Espanol :

Celebre la Navidad en el Domaine de la Terrasse el jueves 25 de diciembre a mediodía

L’événement REPAS DE NOËL Carbonne a été mis à jour le 2025-11-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE