Repas de Noël Casteljaloux
Repas de Noël Casteljaloux mercredi 24 décembre 2025.
Repas de Noël
Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-25
2025-12-24
Place à la magie des fêtes ! Menu élégant, gourmand et fait pour partager de beaux moments.
Menu de Noël mercredi soir et jeudi midi.
Sur réservation .
Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00
