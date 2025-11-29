Repas de Noël Casteljaloux

Repas de Noël

Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-25

2025-12-24

Place à la magie des fêtes ! Menu élégant, gourmand et fait pour partager de beaux moments.

Menu de Noël mercredi soir et jeudi midi.

Sur réservation .

Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00

English : Repas de Noël

