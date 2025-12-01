Repas de Noël

Combe Simon Cerniébaud Jura

Tarif : – – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Pour les fêtes de fin d’année, le Chalet de la Haute-Joux vous propose un dîner d’exception à ne surtout pas manquer

• Apéritif et amuse-bouche.

• Terrine de truite saumonée du Jura et croquant végétal aux herbes acidulées.

• Pavé de bœuf façon Rossini , jus léger aux morilles et poêlée de légumes d’hiver.

• Fromage.

• Bûche glacée parfumée de Macvin aux noix torréfiées au miel.

Places limitées, sur réservation. .

Combe Simon Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39

English : Repas de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas de Noël Cerniébaud a été mis à jour le 2025-11-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA