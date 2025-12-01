Repas de Noël Cerniébaud
2025-12-24
Pour les fêtes de fin d’année, le Chalet de la Haute-Joux vous propose un dîner d’exception à ne surtout pas manquer
• Apéritif et amuse-bouche.
• Terrine de truite saumonée du Jura et croquant végétal aux herbes acidulées.
• Pavé de bœuf façon Rossini , jus léger aux morilles et poêlée de légumes d’hiver.
• Fromage.
• Bûche glacée parfumée de Macvin aux noix torréfiées au miel.
Places limitées, sur réservation. .
Combe Simon Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39
