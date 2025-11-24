Repas de Noël chez l’Auberge du pêcheurs L’Auberge des Pêcheurs Port-Mort

Repas de Noël chez l’Auberge du pêcheurs

L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort Eure

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

Venez célébrer Noël autour d’un repas chaleureux et gourmand à L’Auberge du pêcheurs. Une ambiance conviviale et festive vous attend pour partager un moment unique en famille ou entre amis.

Menu festif entre 65 et 78€ personne. Retrouvez le menu sur les photos.

Réservation obligatoire au 02.32.52.60.43

✨ Places limitées pensez à réserver vite ! ✨ .

adpecheurs.pm@gmail.com

