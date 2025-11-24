Repas de Noël chez l’Auberge du pêcheurs L’Auberge des Pêcheurs Port-Mort
Repas de Noël chez l’Auberge du pêcheurs
L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort Eure
Venez célébrer Noël autour d’un repas chaleureux et gourmand à L’Auberge du pêcheurs. Une ambiance conviviale et festive vous attend pour partager un moment unique en famille ou entre amis.
Menu festif entre 65 et 78€ personne. Retrouvez le menu sur les photos.
Réservation obligatoire au 02.32.52.60.43
✨ Places limitées pensez à réserver vite ! ✨ .
L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort 27940 Eure Normandie +33 2 32 52 60 43 adpecheurs.pm@gmail.com
