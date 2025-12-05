Repas de Noël chez O’Zest O’Zest bar Hauts de Bienne

Repas de Noël chez O’Zest

O’Zest bar 129 Rue de la République Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Cette année, O’Zest s’associe à Laure Sucrée pour son repas de Noël le samedi 20 décembre au soir.

Passez un moment cocooning et sympa entre amis ou en famille, tout en mangeant de bons petits plats, avec une super équipe à vos côtés !

Réservation fortement conseillée places limitées .

O’Zest bar 129 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 13 39 ozestbar@gmail.com

English : Repas de Noël chez O’Zest

L’événement Repas de Noël chez O’Zest Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-12-03 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE