Repas de Noël de l’école de Rugby Salle des fêtes Montignac-Lascaux

Repas de Noël de l’école de Rugby

Salle des fêtes 15 Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

19h30. Visite du Père Noël à 20h. Au menu soupe, foie gras, parmentier de canard, fromage, tarte. Sur réservation. 25€ adulte, 12€ enfant 14 ans

Organisé par l’entente RVV Montignac Le Lardin

Au programme

19h30 Accueil

20h00 Visite du Père Noël

20h30 Début du repas

Menus

Adulte soupe, médaillon de foie de canard, parmentier de canard, salade, fromage, tarte

Enfant (-14 ans) parmentier de canard, salade, fromage, tarte

Venez nombreux partager ce moment convivial avec toute l’école de rugby ! .

English : Repas de Noël de l’école de Rugby

19h30. Visit from Santa Claus at 8pm. Menu: soup, foie gras, duck parmentier, cheese, pie. Reservations required. 25? adult, 12? child 14 years

