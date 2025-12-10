Repas de Noël de l’école de Rugby Salle des fêtes Montignac-Lascaux
Repas de Noël de l’école de Rugby Salle des fêtes Montignac-Lascaux vendredi 19 décembre 2025.
Salle des fêtes 15 Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
19h30. Visite du Père Noël à 20h. Au menu soupe, foie gras, parmentier de canard, fromage, tarte. Sur réservation. 25€ adulte, 12€ enfant 14 ans
Organisé par l’entente RVV Montignac Le Lardin
19h30 Accueil
20h00 Visite du Père Noël
20h30 Début du repas
Adulte soupe, médaillon de foie de canard, parmentier de canard, salade, fromage, tarte
Enfant (-14 ans) parmentier de canard, salade, fromage, tarte
Venez nombreux partager ce moment convivial avec toute l’école de rugby ! .
Salle des fêtes 15 Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 28 11 80
English : Repas de Noël de l’école de Rugby
19h30. Visit from Santa Claus at 8pm. Menu: soup, foie gras, duck parmentier, cheese, pie. Reservations required. 25? adult, 12? child 14 years
