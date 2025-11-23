Repas de Noêl des Aînés de Trélissac

827 Rue Eugène Leroy Trélissac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Le traditionnel repas de Noël des aînés se tiendra le mercredi 17 décembre à 12 h au Foyer socio-culturel de Trélissac.

Organisé par la municipalité et offert aux habitants de plus de 70 ans, ce rendez-vous convivial constitue l’un des temps forts de la solidarité communale en cette fin d’année.

Préparé et servi par le personnel communal, le repas permettra aux participants de partager un moment chaleureux, propice aux échanges et aux rencontres.

Les renseignements sont disponibles auprès du CCAS de Trélissac au 05 53 02 76 77. .

827 Rue Eugène Leroy Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 76 77

English : Repas de Noêl des Aînés de Trélissac

German : Repas de Noêl des Aînés de Trélissac

Italiano :

Espanol : Repas de Noêl des Aînés de Trélissac

L’événement Repas de Noêl des Aînés de Trélissac Trélissac a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux