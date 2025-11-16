Repas de Noël des Seniors COSEC Complexe sportif municipal Lambesc

Repas de Noël des Seniors COSEC Complexe sportif municipal Lambesc dimanche 16 novembre 2025.

Repas de Noël des Seniors

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 12h. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

La Ville de Lambesc est heureuse d’inviter les personnes de 70 ans et plus, au traditionnel repas/spectacle de Noël.

Les inscriptions se font auprès du service Seniors du 1er septembre au 24 octobre, soit par téléphone, soit au foyer restaurant (limité à 400 personnes). .

COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95

English :

The town of Lambesc is delighted to invite people aged 70 and over to its traditional Christmas dinner and show.

German :

Die Stadt Lambesc freut sich, Menschen ab 70 Jahren zum traditionellen Weihnachtsessen und -spektakel einzuladen.

Italiano :

Il Comune di Lambesc è lieto di invitare gli ultrasettantenni alla tradizionale cena e allo spettacolo di Natale.

Espanol :

El ayuntamiento de Lambesc se complace en invitar a los mayores de 70 años a su tradicional cena y espectáculo de Navidad.

