Repas de Noël du Bridge Club de la Seudre Salle des fêtes L’Éguille
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime
–
–
Organisé par le Bridge Club de la Seudre.
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 28 42 59
English :
Organized by the Bridge Club de la Seudre.
German :
Organisiert vom Bridge Club de la Seudre.
Italiano :
Organizzato dal Seudre Bridge Club.
Espanol :
Organizado por el Club de Bridge de Seudre.
L’événement Repas de Noël du Bridge Club de la Seudre L’Éguille a été mis à jour le 2025-10-13 par Royan Atlantique