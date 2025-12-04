Repas de Noël du Club du Temps libre Val de Louyre et Caudeau

Repas de Noël du Club du Temps libre

Repas de Noël du Club du Temps libre Val de Louyre et Caudeau jeudi 4 décembre 2025.

Repas de Noël du Club du Temps libre

Espace culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04

Date(s) :
2025-12-04

Repas du Club du Temps libre
Le Club du Temps Libre vous invite à son repas de fin d’année le jeudi 4 décembre 2025 à 12h30 à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux.

Tarif 25 €/personne pour les adhérents du Club
30€/personne pour les non adhérents

Inscription avant le 24 novembre 2025   .

Espace culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 08 81 63 

English : Repas de Noël du Club du Temps libre

Club du Temps Libre meal

German : Repas de Noël du Club du Temps libre

Mahlzeit des Freizeitclubs

Italiano :

Cena del Club du Temps Libre

Espanol : Repas de Noël du Club du Temps libre

Cena en el Club du Temps Libre

L’événement Repas de Noël du Club du Temps libre Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux