Repas de Noël du Club du Temps libre Val de Louyre et Caudeau

Espace culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Le Club du Temps Libre vous invite à son repas de fin d’année le jeudi 4 décembre 2025 à 12h30 à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux.
Tarif 25 €/personne pour les adhérents du Club
30€/personne pour les non adhérents
Inscription avant le 24 novembre 2025 .
Espace culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 08 81 63
English : Repas de Noël du Club du Temps libre
Club du Temps Libre meal
German : Repas de Noël du Club du Temps libre
Mahlzeit des Freizeitclubs
Italiano :
Cena del Club du Temps Libre
Espanol : Repas de Noël du Club du Temps libre
Cena en el Club du Temps Libre
