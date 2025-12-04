Repas de Noël du Club du Temps libre Val de Louyre et Caudeau

Repas de Noël du Club du Temps libre

Tarif : 30 EUR

Repas du Club du Temps libre

Le Club du Temps Libre vous invite à son repas de fin d’année le jeudi 4 décembre 2025 à 12h30 à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux.

Tarif 25 €/personne pour les adhérents du Club

30€/personne pour les non adhérents

Inscription avant le 24 novembre 2025 .

Espace culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 08 81 63

