Repas de Noël du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron vendredi 12 décembre 2025.
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-12 12:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Repas dansant animé par Jean-François Duqueyrois.
Toujours le même traiteur et une bonne ambiance vous attendent
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10
English : Club Le Trait d’Union Christmas dinner
Meal and dance hosted by Jean-François Duqueyrois.
The same caterer and a great atmosphere await you
German : Weihnachtsessen des Clubs Le Trait d’Union
Tanzmahl, das von Jean-François Duqueyrois moderiert wird.
Immer derselbe Caterer und eine gute Stimmung erwarten Sie
Italiano :
Cena e ballo organizzati da Jean-François Duqueyrois.
Vi aspettano lo stesso catering e una grande atmosfera
Espanol : Cena de Navidad del Club Le Trait d’Union
Cena y baile organizados por Jean-François Duqueyrois.
Le espera el mismo servicio de catering y un gran ambiente
