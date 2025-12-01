Repas de Noël du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Repas de Noël du Club Le Trait d'Union Chéray Saint-Georges-d'Oléron vendredi 12 décembre 2025.

Repas de Noël du Club Le Trait d’Union

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-12-12 12:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Repas dansant animé par Jean-François Duqueyrois.

Toujours le même traiteur et une bonne ambiance vous attendent

.

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d'Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 16

English : Club Le Trait d’Union Christmas dinner

Meal and dance hosted by Jean-François Duqueyrois.

The same caterer and a great atmosphere await you

German : Weihnachtsessen des Clubs Le Trait d’Union

Tanzmahl, das von Jean-François Duqueyrois moderiert wird.

Immer derselbe Caterer und eine gute Stimmung erwarten Sie

Italiano :

Cena e ballo organizzati da Jean-François Duqueyrois.

Vi aspettano lo stesso catering e una grande atmosfera

Espanol : Cena de Navidad del Club Le Trait d’Union

Cena y baile organizados por Jean-François Duqueyrois.

Le espera el mismo servicio de catering y un gran ambiente

