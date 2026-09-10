Repas de Noël du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Repas de Noël du Club Le Trait d’Union

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Tarif à venir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 12:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Repas dansant animé par l’Orchestre AMANTINO

On commence les festivités de décembre par un excellent repas et une bonne ambiance

.

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club Le Trait d’Union Christmas dinner

Dinner Dance featuring the AMANTINO Orchestra

We’re kicking off the December festivities with a delicious meal and a great atmosphere

L’événement Repas de Noël du Club Le Trait d’Union Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes