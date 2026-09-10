Repas de Noël du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron
vendredi 4 décembre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Repas de Noël du Club Le Trait d’Union
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Tarif à venir
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 12:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Repas dansant animé par l’Orchestre AMANTINO
On commence les festivités de décembre par un excellent repas et une bonne ambiance
.
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10
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English : Club Le Trait d’Union Christmas dinner
Dinner Dance featuring the AMANTINO Orchestra
We’re kicking off the December festivities with a delicious meal and a great atmosphere
L’événement Repas de Noël du Club Le Trait d’Union Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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