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Repas de Noël du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron

vendredi 4 décembre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Chéray
Adresse
89 rue des Sports
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif
Tarif à venir

Saint-Georges-d’Oléron

Repas de Noël du Club Le Trait d’Union

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Tarif à venir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 12:00:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Repas dansant animé par l’Orchestre AMANTINO
On commence les festivités de décembre par un excellent repas et une bonne ambiance
  .

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10 

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English : Club Le Trait d’Union Christmas dinner

Dinner Dance featuring the AMANTINO Orchestra
We’re kicking off the December festivities with a delicious meal and a great atmosphere

L’événement Repas de Noël du Club Le Trait d’Union Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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