Repas de Noël du Club l’Oustau Salle du Vignarès Valréas

Repas de Noël du Club l’Oustau

Salle du Vignarès 26c, chemin du Moulin Neuf Valréas Vaucluse

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 12:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Déjeuner dansant animé par Chris’Anim

Apéritif, Foie gras, Aumônière de gambas, Trou provençal, Moelleux de volaille farci aux marrons, Fromage, Cheesecake coeur d’agrumes, Café , Vin de la Gaillarde.

.

Salle du Vignarès 26c, chemin du Moulin Neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 16 17 65 cluboustau@gmail.com

English :

Lunch dance hosted by Chris’Anim

Aperitif, Foie gras, Aumônière de gambas, Trou provençal, Moelleux de volaille farcière aux marrons, Fromage, Cheesecake coeur d’agrumes, Café , Vin de la Gaillarde.

L’événement Repas de Noël du Club l’Oustau Valréas a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes