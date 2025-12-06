Repas de Noël du Club l’Oustau Salle du Vignarès Valréas
Repas de Noël du Club l’Oustau Salle du Vignarès Valréas samedi 6 décembre 2025.
Repas de Noël du Club l’Oustau
Salle du Vignarès 26c, chemin du Moulin Neuf Valréas Vaucluse
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date et horaire :
Début : 2025-12-06 12:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Déjeuner dansant animé par Chris’Anim
Apéritif, Foie gras, Aumônière de gambas, Trou provençal, Moelleux de volaille farci aux marrons, Fromage, Cheesecake coeur d’agrumes, Café , Vin de la Gaillarde.
+33 6 24 16 17 65 cluboustau@gmail.com
English :
Lunch dance hosted by Chris’Anim
Aperitif, Foie gras, Aumônière de gambas, Trou provençal, Moelleux de volaille farcière aux marrons, Fromage, Cheesecake coeur d’agrumes, Café , Vin de la Gaillarde.
L’événement Repas de Noël du Club l’Oustau Valréas a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes