Repas de Noël La Sauvetat-du-Dropt

Repas de Noël

Salle des fêtes La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Pour célébrer l’arrivée de Noël, l’ASSA Pays du Dropt vous invite à un repas festif et convivial. Venez nombreux et n’oubliez pas d’apporter vos couverts ! Au menu Soupe à l’oignon, demi-magret de canard et pommes de terre sarladaises, salade/fromage, choux pâtissiers, apéro et café offerts.

Salle des fêtes La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 96 32 01

English : Repas de Noël

To celebrate the arrival of Christmas, the ASSA Pays du Dropt invites you to a festive and convivial meal. Don’t forget to bring your cutlery! On the menu: onion soup, half duck breast with Sarlat potatoes, salad/cheese, pastry puffs, complimentary aperitif and coffee.

German : Repas de Noël

Um die Ankunft von Weihnachten zu feiern, lädt die ASSA Pays du Dropt Sie zu einem festlichen und geselligen Essen ein. Kommen Sie zahlreich und vergessen Sie nicht, Ihr Besteck mitzubringen! Auf der Speisekarte stehen: Zwiebelsuppe, Entenbrustfilet und Kartoffeln aus Sarladais, Salat/Käse, Windbeutel, Aperitif und Kaffee gratis.

Italiano :

Per festeggiare l’arrivo del Natale, l’ASSA Pays du Dropt vi invita a un pranzo festivo e conviviale. Non dimenticate di portare le posate! Il menu prevede: zuppa di cipolle, mezzo petto d’anatra e patate della regione di Sarlat, insalata/formaggio, bignè, aperitivo e caffè gratuiti.

Espanol : Repas de Noël

Para celebrar la llegada de la Navidad, la ASSA Pays du Dropt le invita a una comida festiva y de convivencia. No olvide traer los cubiertos En el menú: sopa de cebolla, media pechuga de pato con patatas de la región de Sarlat, ensalada/queso, hojaldres, aperitivo y café gratuitos.

