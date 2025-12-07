Repas de Noël Salle culturelle Lormes

Repas de Noël

Salle culturelle Le bourg Lormes Nièvre

Début : 2025-12-07 12:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07

Repas de Noël par Générations Mouvement Salle Culturelle à 12h. Déjeuner dansant avec Jérôme Passat. Traiteur l’atelier des Saveurs. Tarif adhérent 40€ non adhérent 45€. Réservation avant le 28 novembre accompagnée du règlement .

Salle culturelle Le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 52 78 76

