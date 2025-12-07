Repas de Noël Salle culturelle Lormes
Repas de Noël Salle culturelle Lormes dimanche 7 décembre 2025.
Repas de Noël
Salle culturelle Le bourg Lormes Nièvre
Tarif : 40 – 40 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 12:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Repas de Noël par Générations Mouvement Salle Culturelle à 12h. Déjeuner dansant avec Jérôme Passat. Traiteur l’atelier des Saveurs. Tarif adhérent 40€ non adhérent 45€. Réservation avant le 28 novembre accompagnée du règlement .
Salle culturelle Le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 52 78 76
English : Repas de Noël
German : Repas de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas de Noël Lormes a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs