Repas de Noël Malleret-Boussac

Repas de Noël

Salle des fêtes Malleret-Boussac Creuse

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Repas de Noël par l’association la Gerbaude

Menu Kir royal, amuses bouche, foie gras, trou normand, veau marengo gratin dauphinois, salade fromages, buche de noël et café.

Animé par Baptiste Auclair .

Salle des fêtes Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 95 21 08

