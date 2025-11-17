Repas de Noël Malleret-Boussac
Repas de Noël Malleret-Boussac samedi 20 décembre 2025.
Tarif : 0 – 0 – 35 EUR
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Repas de Noël par l’association la Gerbaude
Menu Kir royal, amuses bouche, foie gras, trou normand, veau marengo gratin dauphinois, salade fromages, buche de noël et café.
Animé par Baptiste Auclair .
Salle des fêtes Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 95 21 08
