Repas de Noël partagé Le Champ Commun Augan

Repas de Noël partagé

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Vous êtes seul·e pour le réveillon de Noël ? Notre restaurant vous ouvre ses portes pour un repas de Noël partagé !

Un moment chaleureux, ouvert à toutes et tous, pour se rencontrer et se raconter. Chacun est invité à apporter un plat de sa meilleure recette, pour le faire découvrir aux autres, façon auberge espagnole. Entrée libre et sans réservation.

Ce repas de Noël partagé est proposé à partir de 19h

Entrée libre

Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .

