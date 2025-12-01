Repas de Noël partagé Le Champ Commun Augan
Repas de Noël partagé Le Champ Commun Augan mercredi 24 décembre 2025.
Repas de Noël partagé
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
24 décembre 2025 à 19h
2025-12-24
Vous êtes seul·e pour le réveillon de Noël ? Notre restaurant vous ouvre ses portes pour un repas de Noël partagé !
Un moment chaleureux, ouvert à toutes et tous, pour se rencontrer et se raconter. Chacun est invité à apporter un plat de sa meilleure recette, pour le faire découvrir aux autres, façon auberge espagnole. Entrée libre et sans réservation.
Ce repas de Noël partagé est proposé à partir de 19h
Entrée libre
Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
